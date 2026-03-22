◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦花咲徳栄3−2東洋大姫路（2026年3月21日甲子園）1回戦3試合が行われた。花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に3―2で競り勝ち、春は16年ぶりの勝利を挙げた。これが高校野球の奥深さだ。8回、押し出し死球で1―1の同点とし、さらに1死満塁。花咲徳栄の2番・鈴木琢磨（3年）のフルカウントで、岩井隆監督が仕掛けた。「打者が鈴木で三振はない。走者が足の速い3人で動いて点を取