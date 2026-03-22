◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦花咲徳栄3−2東洋大姫路（2026年3月21日甲子園）1回戦3試合が行われた。花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に3―2で競り勝ち、春は16年ぶりの勝利を挙げた。花咲徳栄の9番・市村心（3年）が“うれし恥ずかし”の貴重な一打だ。0―1の8回1死一、二塁でカウント1―1から空振りし三振と勘違い。天を仰いでベンチに帰りかけた。「あそこはテンパっていて、やっちゃったなと。恥ず