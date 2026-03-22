第９８回選抜高校野球は２１日、１回戦３試合が行われた。花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に逆転勝ちし、春の甲子園では２０１０年以来１６年ぶりの勝利。日本文理（新潟）は、２１世紀枠で春夏通じて初出場した高知農（高知）に大勝した。専大松戸（千葉）はエースの門倉が北照（北海道）を完封し、快勝した。専大松戸４―０北照専大松戸の門倉が４安打完封。三塁を踏ませなかった。打線は四回、四球を挟む３連打などで