道路下の空洞の有無を調べる「路面下空洞調査」について、国のインフラ対策が強化された２０１３年度以降、所管する都道府県道や市区町村道での調査が未実施の自治体が７割超に上ることが、読売新聞による自治体アンケートでわかった。コスト面が大きな要因で、全国で毎年１万件前後の道路陥没が起こる中、陥没防止に向けた対策が十分進んでいない実態が浮き彫りとなった。路面下空洞調査は、レーダーを搭載した探査車で走行し