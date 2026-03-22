他国から武力攻撃を受けた際の避難先となる「緊急一時避難施設」（緊急シェルター）の確保に向け、政府が新たに策定する基本方針案の概要が判明した。地上の建物より安全性が高い地下施設のさらなる活用が柱で、北朝鮮の核・ミサイル開発やイラン情勢の悪化を踏まえ、不測の事態に備えた体制整備を急ぐ。緊急シェルターの確保は国民保護法に基づく。ミサイル攻撃の爆風などから身を守るため、政府は１〜２時間程度の避難先とな