青森県三沢市沖で貨物船と漁船が衝突し、漁船の乗組員４人が死亡した事故で、貨物船の所有会社が２１日、漁船が所属する八戸機船漁業協同組合（青森県八戸市）に対し、「貨物船の操舵（そうだ）手が居眠りをしてぶつかった」と説明していたことがわかった。貨物船「末広丸」（７４８トン）と底引き網漁船「第六十五興富（こうふく）丸」（１４０トン）の衝突事故は、１７日未明に発生。漁船の所有会社は、漁船が明かりをつけた