第９８回選抜高校野球は２１日、１回戦３試合が行われた。花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に逆転勝ちし、春の甲子園では２０１０年以来１６年ぶりの勝利。日本文理（新潟）は、２１世紀枠で春夏通じて初出場した高知農（高知）に大勝した。専大松戸（千葉）はエースの門倉が北照（北海道）を完封し、快勝した。日本文理８―１高知農日本文理が２桁安打で快勝した。二回に染谷の犠飛と安達の適時打で２点先行。五回には４