巨人・阿部慎之助監督（４７）が２１日に選手の入れ替えを発表。昨年、開幕スタメン入りを果たした若林楽人外野手（２７）が一軍に合流し、代わりにドラフト４位入団の皆川岳飛外野手（２２）と育成の平山功太外野手（２２）がファーム行きとなった。今年のキャンプは二軍スタートとなった若林。昨季はキャリアハイの８６試合に出場して打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点をマーク。開幕戦のサヨナラ打やＣＳでの本塁打など