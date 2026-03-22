新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」は２１日長岡大会で決勝戦が行われ、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のカラム・ニューマン（２３）が上村優也（３１）を撃破し、初優勝を飾った。出場２４選手の頂点を決める大一番は、２５分超の激闘となった。上村の猛攻を耐え抜いたカラムはライオンズ・シャイナー（ダイビングボディーアタック）をトラースキックで迎撃し逆転。最後