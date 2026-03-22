インスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（トヨタ自動車）が21日、自身のインスタグラムを更新。「Party night」と記して大人びた表情の写真を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。シックな装いで、勝負のリンクとはまた違う大人びた表情を浮かべている。23歳の紀平は「Party night」とつづり、3枚の写真を公開。ファンからは様々な声が上がった。「わあ！誰かと思ったら…紀平梨花さん、大人の女