米国版「球界の盟主の座」が交代する日も近い――。フォーブス紙が１９９８年以来行っているＭＬＢ球団の資産価値調査によると、調査開始以来トップの座を走ってきたヤンキースは今年も推定８５億ドルで首位の座を維持した。大谷翔平投手（３１）らを筆頭に多くのスター選手を揃え、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは２位の７８億ドルと評価。同紙は「ヤンキースはここ数年で初めてトップの座を本格的に脅かされてい