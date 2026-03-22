春夏通算２８度の甲子園出場を誇る作新学院（栃木）を、１６年夏の甲子園で５４年ぶりの優勝に導いた小針崇宏前監督（４２）が、作新学院中等部の監督に就任したことが２１日、分かった。作新学院の新監督には、作新学院中等部の軟式野球部監督を務めていた増渕洋介氏が就任する。小針前監督は０６年に就任し、春夏通算１５度の甲子園出場に導いた。昨年５月には不適切な指導があったとして、６月９日から同年１２月８日まで謹