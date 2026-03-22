巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝と育成選手の平山功太内野手（２２）が２２日から２軍に合流することが２１日、楽天戦（東京Ｄ）の試合後に決まった。代わりに２２日から若林楽人外野手（２７）が１軍に合流する。皆川は２月のキャンプ中の実戦全７試合出塁と猛アピール。激しい外野手争いの中でオープン戦は打率２割１分４厘だった。平山は１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）で１軍合流して即「１番