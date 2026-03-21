「スクールゾーン」と「キッズゾーン」。どちらも子どもの安全を守るための区域ですが、法的な交通規制の有無という大きな違いがあります。 スクールゾーンには道路交通法にもとづく交通規制がありますが、キッズゾーンには原則として法的な通行規制はありません。 では、両者は具体的に何が違うのでしょうか。 春は進級や進学の時期でもあり、子どもたちが街を行き交う季節です。ドライバ