◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手（２５）が、上々の再出発を切った。ＷＢＣから１６日に帰国した４年目左腕は、５回から２番手でオープン戦初登板。先頭の伏見には、代名詞「ジェットコースタースライダー」が曲がりすぎて死球を与えたが、その後は最速１５０キロの直球を軸に１回無安打無失点、１奪三振の内容を見せた。「まずは、投げられた安心感が一番大きかった」