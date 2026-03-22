◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦が関脇・霧島を意地の下手投げで破り、７勝７敗とした。初の綱取りに挑んだ今場所は前半戦で黒星が先行し、場所後の横綱昇進の可能性が消滅。１２日目に７敗目を喫し、カド番の危機に陥ったが、優勝した霧島を破っての２連勝で星を五分に戻した。千秋楽は横綱・豊昇龍と対戦する。新小結・熱海富士は西前頭５枚目・琴勝峰を押し出して９勝目を挙げ、新