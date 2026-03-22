◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）１８位で出たツアー６勝の笠りつ子（３８）＝ＰＧＭ＝が３バーディー、１ボギーの７０と伸ばし、通算１アンダーでトップと１打差の２位に浮上した。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で、優勝争いに割って入った。ベテランが２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶり