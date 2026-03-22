◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１８位で出た吉田鈴（大東建託）が１バーディー、１ボギーの７２で回って通算１オーバーとし、首位と３打差の７位に浮上した。「ボギーが１個だけで波が少なかった。難しいコンディションでよく耐えることができた」と合格点を与えた。スポンサー契約を結ぶ三井住友銀行（ＳＭ