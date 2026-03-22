◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城が、開幕スターターの「予行演習」を済ませた。ＷＢＣを終えてチームに合流した２０日、２７日の楽天戦（京セラＤ）で開幕投手を務めることが決定。この日は６回から３番手でオープン戦初登板し、２回１安打無失点、４奪三振の快投を見せた。最速は１４９キロを計測し、「全体的に打者と勝負できた。元気な証拠」と、一定の手応えを示した。日