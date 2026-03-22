オリックス・小木田敦也投手（２７）が２１日、支配下復帰への決意を明かした。２５年４月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、同年オフに育成選手として再契約。１８日には群馬県内の病院で右肘骨棘（こっきょく）切除術を受けた。この日、大阪・舞洲でリハビリを開始。「（登録期限の）７月末までに投げられるようにして、可能性がある限りは挑戦していきたい」と、言葉に力を込めた。２５年１２月