右肘のコンディション不良で離脱したオリックス・山下舜平大投手（２３）が２１日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。１週間程度はノースローとなる見込みで、この日はランニングや筋力強化などで状態を確認。「４月中に戻れれば１年間、チームの力になれると思うので」と、万全での１軍復帰を見据えた。山下の登板は５回２／３を３失点だった１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）が最後。１８日には京セラＤのブルペンで投