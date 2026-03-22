◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神・高橋が５回２安打無失点の快投で、開幕２戦目の２８日・巨人戦（東京Ｄ）の先発を確実にした。４回１死まで完全投球を見せるなど、最速１４９キロの直球とツーシームを軸に６奪三振。「いろんなボールで空振りを取れて良かった」。２回２死一塁では、本番想定の“投前犠打”（記録は投ゴロ）も決め、「自信になりました」と、ほほえんだ。オープン戦は４