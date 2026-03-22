◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島のドラフト１位・平川が２７日の開幕・中日戦（マツダ）に「１番」でスタメン出場することが２１日、決まった。ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の試合後に新井監督が明らかにした。広島の大卒新人の開幕スタメンは、１９６９年の山本浩二（当時の登録名は浩司）以来、５７年ぶり。１番では球団史上初となった。この日は１番で２安打のスイッチヒッタ