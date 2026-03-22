米テキサス州オースティンで開催されたカルチャーの祭典「第33回サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」で上映された、日本映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）が、ミッドナイター部門の観客賞を受賞した。【画像】映画祭行事に参加した賀来賢人、穂志もえか本作は、俳優・賀来賢人と脚本家・映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の記念すべき第1弾作品。賀来がプ