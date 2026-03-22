◇オープン戦ブルージェイズ3―8パイレーツ（2026年3月21日フロリダ州ブレーデント）ブルージェイズの岡本和人内野手(29)は21日(日本時間22日)、パイレーツとのオープン戦に「7番・三塁」で出場。3打数無安打1三振だった。オープン戦の打率は.333。試合は8―3でパイレーツが勝った。2回の第1打席は空振り三振、4回の2打席目は一邪飛、7回の第3打席は二ゴロ。いずれも走者なしでの打席で、7回の打席が終わった後、守備