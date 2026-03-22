モーニング娘。'26が21日、公式HPを更新。新メンバー加入を発表した。公式HPでは「ハロプロ研修生から『モーニング娘。'26』に、杉原明紗(すぎはらめいさ／14歳)が加入いたします！」と公表。続けて「杉原明紗は、4月11日から始まる『モーニング娘。'26コンサートツアー春−Rays Of Light−』に帯同予定です。新メンバーが加入しパワーアップしたモーニング娘。'26を、これからも応援よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。