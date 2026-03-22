自転車の悪質な交通違反に「青切符」を交付する制度が4月1日から始まるのを前に、警視庁は自転車の安全運転を呼びかけました。原俊作さん「自転車に乗る時はね、ヘルメットを必ずかぶらないとだめだよ」田園調布警察署のイベントでは、ものまねタレントの原俊作さんが自転車の安全運転を呼びかけました。自転車をめぐっては、警察官が交通違反を確認した場合、原則は指導警告を行います。しかし、来月1日から16歳以上を対象に、「