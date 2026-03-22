なでしこジャパンが力強く王座を奪還した。現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表と地元オーストラリア代表が対戦。７万5000の大観衆が見守る絶対アウェーのなか、日本は17分、浜野まいかが右足で狙いすましたミドルシュートを蹴り込み、鮮やかに先制点を奪う。がっぷり四つに組んだ強豪対決は一進一退の攻防のまま推移し、終盤は日本が押し込まれる時間帯が続いた。それでも日