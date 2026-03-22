周知の通り、日本代表はこの３月に英国遠征を実施。28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と親善試合を戦う。そのメンバー28人が19日に発表された。その代表戦の前に、チャンピオンズリーグやプレミアリーグを取材するため、18日にロンドンに入った。翌19日に、サッカーダイジェスト・ヨーロッパのスティーブ・マッケンジー記者とランチをとっていると、自然と日本代表の話題となった。「ところで彼は選ばれたの