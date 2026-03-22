©CHEF-1グランプリ2026 ※写真は前回大会のものです 料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のMCは今回も山里亮太と松下奈緒に決定。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみが出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝える。「CHEF-1グランプリ」放送は、2026年4月26日(日)夜６時30分から。優勝賞金1000万円。プロ・アマ問