イランへの軍事作戦を管轄するアメリカ中央軍は21日、イラン沿岸の地下施設への攻撃により、ホルムズ海峡でのイランの脅威は低下していると主張しました。イランへの軍事作戦が4週目に入る中、アメリカ中央軍の司令官は21日、SNSで、これまでに8000以上の軍事目標を攻撃したと明らかにしました。その上で、16日頃にはイラン沿岸にある対艦ミサイルや移動式ミサイル発射台などが保管されていた地下施設への爆撃を行ったということで