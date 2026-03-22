プレミアリーグ 25/26の第31節 エバートンとチェルシーの試合が、3月22日02:30にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF