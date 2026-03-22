防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）は21日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。また9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」を実施する。茨栃好連係に期待して真杉が本命。吉田拓は前を買って出た以上、後手には回らない。真杉が先輩の頑張りを無駄にせず、番手から抜け出してG24度目の制覇へ。単騎古性は好位置確保から強襲し、逆転