防府競輪のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）は21日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。また9Rでは「第8回ガールズフレッシュクイーン」を実施する。昨年7着の大浦は経験値も脚力も高い。冷静な組み立てから鋭いタテ脚を繰り出す。半田はダイナミックに攻めて押し切りも。攻め果敢な岡田が猛抵抗。混戦になれば北岡の一発が妙味。堅実な高木も一