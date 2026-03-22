3日目の準決勝は10Rで大波乱。地元の清水裕友が番手捲りで制した一方でS級S班の脇本雄太、嘉永泰斗に河端朋之、鈴木玄人、石原颯の5人が落車のアクシデント。ビッグレース連続Vを狙った脇本は欠場となったが、診断書は右肩から背部にかけてと、右肘の打撲擦過傷。幸い大ケガではなさそうでひと安心だ。3日目9R、単騎で戦った阿部英斗が捲り、ヤングGPを除けば初のビッグレース参戦で初1着。「初めてS班と戦って、単騎で最高