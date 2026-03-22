インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が20日、自身のインスタグラムを更新し、スポーツウェアブランド「GIRAUDM」の2026シーズンにおけるブランドアンバサダーに就任したことを発表した。公開した“モデルショット”がファンの間で大好評を博している。野中は、ブランドロゴが入った淡いラベンダーカラーのTシャツに黒のパンツ、白いヘアバンドを合わせたスポーティーな装いで登場。