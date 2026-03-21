MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！東北生まれの北海道民、さすライダーです。 東北は日本最長の山脈の「奥羽山脈」を有しているので、ライダーの大好物のワインディングがたくさんありますが…その中でも絶景かつツイスティで走りごたえ抜群の道が「西吾妻スカイバレー」です！ 僕が東北に住んでいた頃は一時時ヘビロテしていたほど大好きな道なので、その時の記憶を頼りに独断と偏見に富んだ実走レポート