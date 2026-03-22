フリーアナウンサーの有働由美子（５７）が、４月７日スタートのＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）で連続ドラマに初出演することが２１日、分かった。飾らない人柄で支持を得ている有働が初の本格演技に挑む。子育てを終え、鮨職人を目指す永作博美（５５）演じる主人公・待山みなとの高校の同級生、磯田泉美役。「永作博美さんの親友役は一生回ってこないチャンスだと思い、『恥をかいても何を言わ