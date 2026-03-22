きのう（21日）、さいたま市で住宅4棟が全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。きのう午後3時前、さいたま市南区で「住宅の台所から煙が見える」と近隣住民から119番通報がありました。警察と消防によりますと、火元の木造2階建て住宅が全焼し、周辺の住宅3棟にも燃え移り、あわせて4棟が全焼しました。火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅の玄関付近から性別不明の1人の遺体