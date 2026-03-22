現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップはついにファイナルを迎え、日本代表が地元オーストラリア代表を１−０で下した。日本は17分に浜野まいかの鮮烈ミドルで先制に成功すると、俄然ゲームを優位に進める。終盤は怒涛の攻勢に出たホームチームに押し込まれてピンチが連続するも、チーム一丸でこれを凌ぎ切って虎の子の１点を死守。落ち着いた試合運びで勝利し、２大会ぶり３度目の栄冠を掴んだ。同大会史