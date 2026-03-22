元ＫＡＴ‐ＴＵＮの上田竜也（４２）とＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留（３１）が、１０月上演の舞台「ノッキンオン・ロックドドアＴＨＥＳＴＡＧＥ」（東京・ＥＸシアター有明）でＷ主演を努めることが２１日、分かった。２人は初共演となる。“たつのえ”として公私共にリスペクトし合う２人が、最強バディを結成する。上田が「普段から親交のある如恵留との共演！これはもう素晴らしい作品になるに違いありません