【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、自身の交流サイト（SNS）で、野党民主党が国土安全保障省の予算成立に合意しなければ、保安検査が滞っている空港へ23日、移民・税関捜査局（ICE）捜査官を派遣すると警告した。