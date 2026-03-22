静岡市の山間部の県道できのう、土砂崩れが起き、現在も通行止めが続いています。宿泊客などおよそ80人が孤立しています。報告「山の斜面が大きく崩れ、道路を塞いでしまっています」土砂崩れが起きたのは、静岡県静岡市葵区田代の県道南アルプス公園線です。きのう午前10時頃に通行人から警察に通報があり、発覚しました。静岡市によりますと、道路沿いの法面が高さ70メートル、幅20メートルにわたり崩落していて、市が土砂の撤去