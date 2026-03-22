セリエA第30節が21日に行われ、ミランとトリノが対戦した。ミランは、第28節で首位インテルとのミラノ・ダービーに勝利したが、前節ではラツィオに敗戦。首位との勝ち点差は「8」に広がった。スクデットの可能性をつなぐため、なんとしてもこの一戦に勝利したいところだった。一方のトリノは、前節のパルマ・カルチョ戦に勝利して連敗を回避。ここから再び勝ち点を積み上げることはできるか。アウェイのトリノが、ミランより