元KAT―TUNの上田竜也（42）とTravisJapanの川島如恵留（31）が舞台「ノッキンオン・ロックドドアTHESTAGE」（演出堤幸彦）にダブル主演する。上田プロデュースのイベントに川島が出演するなど親交はあるが舞台は初共演。上田は「これはもう素晴らしい作品になるに違いありません。抜群のチームワークで頑張りたい」と意気込んだ。2023年にSixTONESの松村北斗（30）となにわ男子の西畑大吾（29）でドラマ化された青崎有