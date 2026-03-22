22日に57歳の誕生日を迎えたフリーアナウンサーの有働由美子が本格女優デビューする。TBSドラマ「時すでにおスシ！？」（4月7日スタート、火曜後10・00）で、子育てを終えて50歳から寿司職人を目指す主人公（永作博美）の親友を演じる。映画でキャスター役を務めた経験はあるが、本格的な演技は初となる。有働は「“恥をかいても何を言われてもいい！”と勇気を出して飛び込みました」と意欲的だ。演じるのは、とっぴなことを