ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がドジャースの春季キャンプ最終日の２１日（日本時間２２日）、ブルペン入りして２９球を投げた。この日がアリゾナ州グレンデールで行われたドジャースのキャンプ最終日。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、ベッツ、フリーマンら主力はすでに打ち上げて練習を行わない中、朗希は気温３７度の猛暑の中、長袖でブルペン入りした。隣接する球場でオープン戦を行っていた時間帯に