◆カーリング世界選手権（２２日、カナダ・カルガリー）日本代表ロコ・ソラーレが準々決勝に臨み、強敵トルコに７―５で勝利した。日本時間２２日の午前７時から行われる準決勝で、カナダと対戦する。１次リーグ（Ｌ）で敗れたトルコとの再戦。スキップ・藤沢五月は試合前、「トルコとはここ数回、勝てていない。相手のやりづらい作戦をとれば、チャンスは巡ってくる。しっかり集中したい」と話していた。第３エンド（Ｅ）