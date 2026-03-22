俳優の上田竜也とTravis Japanの川島如恵留がダブル主演により、青崎有吾氏による人気小説シリーズ『ノッキンオン・ロックドドア』が舞台化されることが22日に発表された。【全身ショット】白×デニムのさわやかコーデで登場した上田竜也インターホンもドアチャイムもノッカーもない探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」で待ち受けるのは、相棒かつライバルである、【HOW：不可能犯罪のトリック】の解明を得意とする御殿