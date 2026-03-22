上田竜也（42）とTravis Japanの川島如恵留（のえる、31）が、舞台「ノッキンオン・ロックドドアTHE STAGE」（10月、東京・EXシアター有明）でダブル主演を務めることが22日、分かった。公私で親交が深い「たつのえ」ペアがバディを結成する。同作は不可能犯罪のトリック解明を得意とする御殿場倒理（上田）と、事件の動機や理由の解明を担う片無氷雨（川島）の探偵2人が難事件を解決していく痛快ミステリー。青崎有吾氏による同